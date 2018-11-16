На развитие спорта в Брянской области потратят почти 700 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 14:40 2018-11-16T14:41:23+03:00

Из федеральной казны поступит 608 миллионов рублей на строительство Дворца единоборств. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Такая сумма заложена в бюджете на следующий год

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На развитие физкультуры и спорта в Брянской области потратят 696,5 миллиона рублей. Такая сумма заложена в проекте бюджета на следующий год, сообщают в пресс-службе облдумы. В 2019 году планируют отремонтировать физкультурно-оздоровительный комплекс спортивной школы в Новозыбкове. 2,7 миллиона рублей потратят по программе «Доступная среда» на спортивные программы для инвалидов.

Кроме того, из федеральной казны поступит 608 миллионов рублей на строительство Дворца единоборств на старом аэропорту в Брянске.

В этом году в регионе сдали несколько долгостроев среди спортивных объектов. Это, например, бассейн в Володарском районе Брянска.

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