2018-11-16T14:05:45+03:00
Общество

Брянские таможенники перехватили посылки с психотропными веществами

Они следовали из Украины в Россию и обратно
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской таможни.Фото: пресс-служба Брянской таможни.
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Брянские таможенники перехватили две международные посылки с психотропными веществами, которые запрещено пересылать почтой. Один пакет следовал из Украины в Ульяновскую область. В нем оказалось 150 таблеток, в которых содержались фенобарбитал и кодеин.

В другом случае посылка направлялась из России на Украину. И в ней таможенники нашли 500 таблеток фенозепама. Лекарства, в которых содержится наркотические, психотропные или сильнодействующие вещества, запрещено пересылать по почте.

Кстати, через Брянск проходят посылки из Украины, Германии, Израиля и Польши, сообщают в пресс-службе Брянской таможни. Каждый день таможенники проверяют около тысячи посылок и мелких пакетов.

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