2018-11-16T13:42:00+03:00
Общество

Остановку «Брянск-2» в Фокинском районе перенесут ближе к улице Шолохова

Один светофор с пешеходным переходом убрали
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, Елена Воропаева.Фото: vk.com, Елена Воропаева.
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На проспекте Московском в Фокинском районе Брянска убрали светофор и пешеходный переход на остановке «Брянск-2». Фотографии опубликовали пользователи в соцсетях. На снимках видно, что на разделительной полосе установили ограждение. Убрали знаки пешеходного перехода. В комментариях пишут, что сотрудник ГИБДД отправляет всех на светофор на перекрестке с улицей Шолохова. Сами светофоры отключили пару дней назад. Брянцы обсуждают, что городские власти забыли о пешеходах.

Как рассказали «Комсомольской правде» в Брянске» в пресс-службе Брянской городской администрации, остановку общественного транспорта перенесут ближе к повороту на улицу Шолохова. Горожанам будет удобно пользоваться светофором и переходом, который находится здесь. Кроме того, автомобильную дорогу в районе остановки расширяют - появится дополнительная полоса для заезда автобусов, троллейбусов и маршрутных такси.

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