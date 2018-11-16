Житель Брянска до смерти забил случайную знакомую

СЕГОДНЯ 12:28 2018-11-16T12:28:11+03:00

Экспертиза показала, что мужчина ударил свою гостью не меньше 80 раз

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34-летнего жителя Брянска признали виновным по уголовному делу по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Мужчину приговорили к 9,5 годам колонии строгого режима.

- В суде установили, что 1 июля брянец познакомился с 31-летней женщиной, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления СКР по Брянской области. – Он пригласил ее в свою квартиру на улице Академика Королева в Володарском районе.

Они поссорились после того, как выпили вместе. Мужчина избил свою гостью. От полученных травм потерпевшая умерла.

Во время первого допроса подозреваемый утверждал, что ударил женщину только один раз. Но экспертиза показала, что женщине нанесли не меньше 80 ударов по различным частям тела.

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