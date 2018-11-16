2018-11-16T13:07:47+03:00
Происшествия

В Карачеве в ювелирной мастерской взорвался газовый баллон

ЧП произошло на улице 50 лет Октября
Мария Дедкова
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53-летний мужчина получил ожоги рук.53-летний мужчина получил ожоги рук.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Карачеве на улице 50 лет Октября произошло ЧП. Около десяти часов утра в пятницу, 16 ноября, в дежурную часть поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси. На место оперативно выехали автоцистерны пожарно-спасательной части №42 и местный пожарно-спасательный гарнизон.

- По прибытии пожарно-спасательных подразделений открытого горения не обнаружено, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. - Разрушений нет, помощь спасателей не потребовалась.

Как стало известно корреспонденту "Комсомольской правды"в Брянске", протекавший газовый баллон взорвался в одной из ювелирных мастерских. 53-летний мужчина получил ожоги рук.

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