В следующем году Брянская область получит 373 миллиона рублей на ремонт дворов, парков и скверов

СЕГОДНЯ 10:48 2018-11-16T10:48:54+03:00

Проект федерального бюджета на 2019 год приняла Госдума во втором чтении

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В следующем году Брянская область получит 373 миллиона рублей на ремонт дворов и общественных территорий. Такая сумма обозначена в проекте федерального бюджета на 2019 год. Документ во втором чтении приняли депутаты Госдумы, сообщают в пресс-службе «Единой России».

По всей стране в следующем году на программу «Формирование комфортной городской среды» направят 41,2 миллиарда рублей.

В этом году на ремонт брянских дворов, скверов и парков выделяли около 288 миллионов рублей. Примерно 130 миллионов рублей осталось в Брянске. Здесь обновили парк железнодорожников, сквер имени Ленина и сквер Морозова, а также территорию за концертным залом «Дружба».

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