СЕГОДНЯ 10:31 2018-11-16T10:31:31+03:00

В администрации главы государства подвели итоги второго за этот год конкурса

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Президентские гранты получат девять брянских общественных организаций. В администрации главы государства в конце октября подвели итоги второго за этот год конкурса на субсидии. Всего поддержку получат 2022 некоммерческие организации по всей стране. Между ними распределят больше 4,5 миллиарда рублей.

Организации из Брянской области получат почти 15,5 миллиона рублей. Общественники занимаются реабилитацией и социализацией детей-инвалидов, помогают детям, живущим в зонах, пострадавших от чернобыльской аварии, пожилых людям, спортивным и патриотическим воспитанием, музейным делом.

Всего в этом году грантовую поддержку от президента получили 20 социально ориентированных брянских организаций, сообщают в пресс-службе областного правительства. Общая сумма привлеченных средств составила 33,7 миллиона рублей.

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