В Карачевском районе неизвестный водитель насмерть сбил пешехода и уехал
По факту ДТП полицейские проводят проверку
Пешеход скончался от полученных травм.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Карачевском районе неизвестный водитель насмерть сбил 31-летнего пешехода и уехал. Дорожно-транспортное происшествие случилось в начале первого ночи в пятницу, 16 ноября, на 85-м километре трассы Орел-Брянск-Смоленск.
По предварительным данным, автомобилист ехал в сторону Орла. Марку машины выяснить пока не удалось, сообщают в УГИБДД по Брянской области. Полицейские проводят проверку по факту автоаварии.
Всего за прошедшие сутки на брянских дорогах случилось три ДТП, в которых один человк погиб и двое получили травмы.
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