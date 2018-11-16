В Карачевском районе неизвестный водитель насмерть сбил пешехода и уехал

СЕГОДНЯ 10:16 2018-11-16T10:17:09+03:00

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В Карачевском районе неизвестный водитель насмерть сбил 31-летнего пешехода и уехал. Дорожно-транспортное происшествие случилось в начале первого ночи в пятницу, 16 ноября, на 85-м километре трассы Орел-Брянск-Смоленск.

По предварительным данным, автомобилист ехал в сторону Орла. Марку машины выяснить пока не удалось, сообщают в УГИБДД по Брянской области. Полицейские проводят проверку по факту автоаварии.

Всего за прошедшие сутки на брянских дорогах случилось три ДТП, в которых один человк погиб и двое получили травмы.

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