Брянец Александр Большунов пришел первым в гонке классическим стилем в Финляндии

СЕГОДНЯ 10:02 2018-11-16T10:02:05+03:00

В финском Рованиеми проходит отборочные соревнования на первый этап Кубка мира по лыжным гонкам

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Уроженец Брянской области Александр Большунов пришел первым в индивидуальной гонке на 15 километров классическим стилем. Отборочные соревнования на первый этап Кубка мира Международной федерации лыжного спорта проходят в городе Рованиеми в Финляндии. Индиидуальная гонка на 15 километров состоялась 15 ноября.

Александр Большунов преодолел дистанцию за 34 минуты 20 секунд и 13 миллисекунд. Он обошел Андрея Ларькова из Татарстана на 18 секунд, сообщают в пресс-службе Федерации лыжных гонок России. На третьем месте – Максим Вылегжанин из Удмуртии. Он пришел еще на 43 секунды позже брянца.

Кстати, Александр Большунов выступает теперь только за Тюменскую область, где он тренируется.

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