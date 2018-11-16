В детском саду в Сельцо с лета не отремонтируют потолки с потеками

СЕГОДНЯ 09:36 2018-11-16T09:36:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В детском саду №3 "Ивушка" в брянском городе Сельцо с лета не могут отремонтировать потолки с потеками. Ремонт крыши выполнили еще в августе, сообщает «Сельцовский вестник». Деньги на него выделили в конце марта. Субсидия из областного бюджета составила 1,1 миллиона рублей. Из местной казны направили еще 477 тысяч рублей.

На капитальный ремонт крыши потратили 1,2 миллиона рублей. При этом на госконтракте удалось сэкономить. Крыша текла довольно долго, поэтому в помещениях остались серьезные последствия протекания дождевых сток.

Оставшиеся 423 тысячи рублей в середине ноября решили потратить на ремонт потолков. Этот вопрос еще обсуждают.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».