На заборе в Фокинском районе Брянска нарисовали граффити
На заборе по проспекту Московскому в Фокинском районе Брянска нарисовали три граффити. 14 ноября здесь прошел очередной фестиваль «Мир вокруг нас», сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.
Эскиз будущей работы выбрали в Брянском областном колледже культуры. В конкурсе победил рисунок студента первого курса учебного заведения Тимура Золотарева. Перед тем, как перенести изображение на забор, студенты поучаствовали в мастер-классе от профессиональных художников.
В Фокинском районе Брянска прошло уже три фестиваля граффити: осенью прошлого года разрисовали забор призывного участка отдела военного комиссариата на улице Севской, в апреле и ноябре - забор возле дома №10/2 на проспекте Московском.
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