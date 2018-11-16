Брянских обманутых дольщиков 20 ноября примут прокуроры
Правоохранителям можно будет пожаловаться на нарушение сроков и плохое качество работ
Личный прием пройдет в здании областной прокуратуры с 11 до 13 часов.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Брянских обманутых дольщиков во вторник, 20 ноября, выслушают прокуроры. Личный прием пройдет в здании областной прокуратуры с 11 до 13 часов. А также во всех городских, районных и межрайонных прокуратурах.
Жители региона смогут пожаловаться на нарушение своих прав при долевом строительстве многоквартирных домов, на несоблюдение сроков, на плохое качество работ и рассказать о фактах незаконного хищения денег дольщиков.
Посетители должны взять с собой паспорт.
Адрес прокуратуры Брянской области: ул. Рекункова, д. 1.
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