Брянских обманутых дольщиков 20 ноября примут прокуроры

СЕГОДНЯ 08:53 2018-11-16T08:54:23+03:00

Личный прием пройдет в здании областной прокуратуры с 11 до 13 часов. Фото: Иван ВИСЛОВ

Правоохранителям можно будет пожаловаться на нарушение сроков и плохое качество работ

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Брянских обманутых дольщиков во вторник, 20 ноября, выслушают прокуроры. Личный прием пройдет в здании областной прокуратуры с 11 до 13 часов. А также во всех городских, районных и межрайонных прокуратурах.

Жители региона смогут пожаловаться на нарушение своих прав при долевом строительстве многоквартирных домов, на несоблюдение сроков, на плохое качество работ и рассказать о фактах незаконного хищения денег дольщиков.

Посетители должны взять с собой паспорт.

Адрес прокуратуры Брянской области: ул. Рекункова, д. 1.

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