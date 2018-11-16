2018-11-16T09:07:35+03:00
Общество

Жительница Клинцов продала комнату, купленную за материнский капитал

Женщину обвиняют в неосновательном обогащении
Марина АНТОНОВА
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Жительница брянского города Клинцы продала комнату в общежитии, которую она купила за деньги материнского капитала. Женщину обвиняют в необоснованном обогащении за счет бюджета. И требуют вернуть деньги в пенсионный фонд.

- Во время проверки выяснилось, что женщина купила комнату в 2016 году, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Недвижимоть обошлась ей в 470 тысяч рублей. Но мать не оформила жилое помещение в общую долевую собственность со своими детьми. А через два года продала комнату.

Прокуратура подала исковое заявление в суд. Сейчас его рассматривают.

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