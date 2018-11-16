Жительница Клинцов продала комнату, купленную за материнский капитал
Жительница брянского города Клинцы продала комнату в общежитии, которую она купила за деньги материнского капитала. Женщину обвиняют в необоснованном обогащении за счет бюджета. И требуют вернуть деньги в пенсионный фонд.
- Во время проверки выяснилось, что женщина купила комнату в 2016 году, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Недвижимоть обошлась ей в 470 тысяч рублей. Но мать не оформила жилое помещение в общую долевую собственность со своими детьми. А через два года продала комнату.
Прокуратура подала исковое заявление в суд. Сейчас его рассматривают.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».