2018-11-16T07:29:42+03:00
Общество

В Брянской области ищут пропавшего 31-летнего Алексея Михальченко

Мужчину видели в последний раз 3 ноября
Марина АНТОНОВА
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Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт Брянск".Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт Брянск".
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В Брянской области полицейские и волонтеры ищут пропавшего 31-летнего Алексея Михальченко. Мужчину последний раз видели 3 ноября, сообщают в поисковом отряде "Лиза Алерт Брянск". Он ушел из дома в поселке Теплое, что в Карачевском районе, и не вернулся.

Приметы пропавшего: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, светло-русые волосы, короткая стрижка, голубые глаза. Среди особых примет - татуировки на руках и груди. Во что был одет Алексей Михальченко, неизвестно.

Если вы видели мужчину или знаете, где он находится, сообщите в полицию или добровольцам.

Телефон поискового отряда - 8-800-700-54-52.

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