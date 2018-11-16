В Брянской области ищут пропавшего 31-летнего Алексея Михальченко

СЕГОДНЯ 07:29 2018-11-16T07:29:42+03:00

Мужчину видели в последний раз 3 ноября

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В Брянской области полицейские и волонтеры ищут пропавшего 31-летнего Алексея Михальченко. Мужчину последний раз видели 3 ноября, сообщают в поисковом отряде "Лиза Алерт Брянск". Он ушел из дома в поселке Теплое, что в Карачевском районе, и не вернулся.

Приметы пропавшего: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, светло-русые волосы, короткая стрижка, голубые глаза. Среди особых примет - татуировки на руках и груди. Во что был одет Алексей Михальченко, неизвестно.

Если вы видели мужчину или знаете, где он находится, сообщите в полицию или добровольцам.

Телефон поискового отряда - 8-800-700-54-52.

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