Комитет по культуре, спорту и молодежной политике

СЕГОДНЯ 18:32 2018-11-15T18:32:18+03:00

На заседании комитета Брянского горсовета по культуре, спорту и молодежной политике обсудили переход муниципальных спортивных учреждений на реализацию программ спортивной подготовки. Провел заседание председатель комитета Мухтар Бадырханов

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По информации городского спорткомитета, сейчас в городе функционирует 12 муниципальных спортивных школ и авиационно-технический спортклуб «Пересвет». На заседании было отмечено, что с 1 января 2019 года 11 учреждений спорта перейдут на программу спортивной подготовки. Это позволит тренироваться на базе городских спортшкол юношам и девушкам, которым уже исполнилось 18 лет. Планируется, что новшество коснется десяти муниципальных школ и авиационно-технического спортклуба «Пересвет». Спортивная школа «Партизан» и ДЮСШ по шахматам и шашкам сохранят статус учреждений дополнительного образования для детей до 18 лет.

Комитет по физической культуре и спорту уже утвердил план перевода учреждений на реализацию новых программ, подготовлены проекты уставов учреждений нового типа и проект положения об отраслевой системе оплаты труда. В настоящее время они проходят процедуру согласования. Депутаты поддержали перевод спортшкол на реализацию программ спортивной подготовки и держат на контроле процесс реорганизации.

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