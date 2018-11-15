Вопросы Советского района

СЕГОДНЯ 18:26 2018-11-15T18:26:34+03:00

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Городские депутаты обсудили исполнение наказов избирателей, внесли предложения в перспективный план работы. Отдельно остановились на реконструкции общественных территорий. Было отмечено, что в настоящее время благоустройство дворов ведется при тесном взаимодействии с жителями домов. Сотрудникам горадминистрации рекомендовали активней привлекать население к реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Также изучили просьбу жителей домов №36 и №40 по улице Пролетарской по обустройству водоотвода. Депутаты дали поручение специалистам горадминистрации решить возникшую у горожан проблему.

На встрече рассмотрели предложение коллектива Брянского строительного колледжа об установке на фасаде учебного заведения мемориальной доски в честь Владимира Поселянинова. Кавалер ордена Красной Звезды Владимир Викторович Поселянинов родился в Навлинском районе в 1966 году. После окончания Брянского строительного техникума в 1985 году был призван в армию. Службу проходил в Афганистане, неоднократно участвовал в боевых операциях. Действуя в составе взвода инженерной разведки, лично обнаружил несколько складов с оружием и боеприпасами, обезвредил более 20 мин. При выполнении боевого задания в сентябре 1986 года был тяжело ранен, скончался от полученных ран в госпитале. Посмертно награжден орденом Красной Звезды.

Депутаты районной территориальной группы поддержали установку мемориальной доски в честь героя-интернационалиста на здании строительного колледжа на проспекте Ленина, 7. Окончательно данное решение будет принято на заседании Брянского горсовета.

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