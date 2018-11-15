В Сураже открыли отремонтированные кинотеатр и улицу
В четверг, 15 ноября, в Сураже открытие обновленный кинотеатр "Заря" и отремонтированную улицу у Центра культуры. На общественной территории уложили новый асфальт, бордюры, оборудовали автостоянку, пешеходную дорожку. А вокруг городского парка установили новое ограждение. Все работы провели по программе "Формирование комфортной городской среды».
Программа работает в Сураже второй год. За это время привели в порядок 22 двора и 3 общественные территории. В прошлом году на этой общественной территории построили концертную площадку, на которой теперь устраивают праздники.
- Зрительный зал в кинотеатре "Заря" отремонтировали за счет районного бюджета, - говорят в правительстве Брянской области. - На это потратили один миллион рублей.
На покупку оборудования и кресел для кинотеатра из Фонда развития моногородов выделили еще пять миллионов рублей.
Кстати, в этом году в Сураже планируют достроить физкультурно-оздоровительный комплекс.
На покупку оборудования и кресел для кинотеатра из Фонда развития моногородов выделили еще пять миллионов рублей.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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