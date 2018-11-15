2018-11-15T17:16:07+03:00
Общество

Брянская область будет сотрудничать с Музеем Победы на Поклонной горе

Соглашение подписали в день открытия культурного форума в Санкт-Петербурге
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба правительства Брянской области.Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
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Брянская область подписала соглашение о сотрудничестве с Центральным музеем Великой Отечественной войны на Поклонной горе. Это произошло в четверг, 15 ноября, на культурном форуме, который открылся в Санкт-Петербурге. Соглашение заключил департамент культуры Брянской области.

Оно позволит нашему региону поучаствовать в федеральном проекте «Территория Победы», сообщают в пресс-службе областного правительства. В нем уже 150 региональных музеев, больше шести тысяч музейных работников и семь миллионов посетителей в год. Благодаря проекту создается общее информационное пространство, которое помогает лучше узнать историю нашей страны.

Брянщина также поучаствует в социальном проекте «Музейный доброволец». На базе брянских музеев будут работать волонтерские группы.

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