2018-11-15T19:33:43+03:00
Общество

В унечской деревне Березина завершают первый этап прокладки водопровода

Трубы не меняли здесь с 60-х годов
Мария Дедкова
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В следующем году начнется второй этап строительства.В следующем году начнется второй этап строительства.Фото: Игорь ЛИФАНОВ
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В деревне Березина, что в Унечском районе, завершается первый этап строительства нового водопровода. Монтаж планируют завершить 1 декабря.

Старые трубы проложили здесь еще в 60-е годы прошлого века. В последнее время на них часто случались прорывы, поэтому коммуникации решили поменять.

В следующем году начнется второй этап строительства водопровода. После его завершения жители смогут провести трубы к своим домам. Стройка нового водопровода, как сообщат ГТРК "Брянск" , обойдется в 2,7 миллиона рублей.

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