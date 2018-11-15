В унечской деревне Березина завершают первый этап прокладки водопровода

СЕГОДНЯ 19:33 2018-11-15T19:33:43+03:00

В следующем году начнется второй этап строительства. Фото: Игорь ЛИФАНОВ

Трубы не меняли здесь с 60-х годов

Изменить размер текста: A A

В деревне Березина, что в Унечском районе, завершается первый этап строительства нового водопровода. Монтаж планируют завершить 1 декабря.

Старые трубы проложили здесь еще в 60-е годы прошлого века. В последнее время на них часто случались прорывы, поэтому коммуникации решили поменять.

В следующем году начнется второй этап строительства водопровода. После его завершения жители смогут провести трубы к своим домам. Стройка нового водопровода, как сообщат ГТРК "Брянск" , обойдется в 2,7 миллиона рублей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».