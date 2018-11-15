Брянские хрустальщики закупают заготовки в Белоруссии

СЕГОДНЯ 16:49 2018-11-15T16:50:11+03:00

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Брянские хрустальщики предприятия народно-художественного промысла закупают заготовки в соседней Белоруссии. Хотя в Дятьково работает хрустальный завод. Мастера наносят на готовые формы узоры. В городе работает несколько фирм, которые выпускают хрусталь по старым эскизам. Один из предпринимателей планирует установить печи для варки хрусталя в соседнем поселке Старь, сообщает «Брянский рабочий».

Бренд работает с учениками Евграфа Шувалова, который создал художественный стиль хрустального завода в Дятьково в 1912 году. Работы мастера хранятся в музее хрусталя. Народный художник родился в Дятькове. Евграф Шувалов был главным художником дятьковского завода с 1961 по 1974 годы.

Сейчас дятьковские хрустальщики копируют западные бренды и продают свою продукцию дешевле, выпускают классические образцы советского хрусталя, а также сувениры, подарки и спортивные призы.

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