В Климовской больнице открыли паллиативное отделение на пять пациентов

СЕГОДНЯ 16:19 2018-11-15T16:19:04+03:00

В нем есть места и для родственников

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В Климовской центральной районной больнице открыли паллиативное отделение. Оно располагается в трех палатах и рассчитано на пять пациентов. В отделении предусмотрены также места и для родственников больных, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

В новом отделении установили современное оборудование: дыхательный аппарат, прикроватные мониторы, вертикализатор, откашливатель, функциональные кровати с противопролежневыми матрацами и медицинскую мебель. На это потратили три миллиона рублей из федерального и областного бюджетов. Косметический ремонт помещений выполнили на внебюджетные деньги.

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