2018-11-15T17:58:54+03:00
Общество

В Брянске хотят увековечить память героя-интернационалиста Владимира Поселянинова

Мемориальную доску могут установить на здании строительного колледжа
Мария Дедкова
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К слову, мемориальная доска воину уже есть на школе, в которой он учился.К слову, мемориальная доска воину уже есть на школе, в которой он учился.
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В Брянске предложили увековечить память героя-интернационалиста Владимира Поселянина. Мемориальную доску хотят установить на здании строительного колледжа, сообщает пресс-служба брянского горсовета.

Владимир Поселянинов родился в Навлинском районе в 1966 году. После окончания Брянского строительного техникума в 1985 году пошел в армию. Службу проходил в Афганистане. При выполнении боевого задания в сентябре 1986 года подорвался на мине и был тяжело ранен. Через несколько дней умер от полученных ран в госпитале. Владимир Поселянинов посмертно награжден орденом Красной Звезды.

Депутаты районной территориальной группы поддержали предложение сотрудников колледжа об установке мемориальной доски. Окончательное решение примут на очередном заседании горсовета.

К слову, мемориальная доска воину уже есть на школе, в которой он учился.

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