В Брянске хотят увековечить память героя-интернационалиста Владимира Поселянинова
В Брянске предложили увековечить память героя-интернационалиста Владимира Поселянина. Мемориальную доску хотят установить на здании строительного колледжа, сообщает пресс-служба брянского горсовета.
Владимир Поселянинов родился в Навлинском районе в 1966 году. После окончания Брянского строительного техникума в 1985 году пошел в армию. Службу проходил в Афганистане. При выполнении боевого задания в сентябре 1986 года подорвался на мине и был тяжело ранен. Через несколько дней умер от полученных ран в госпитале. Владимир Поселянинов посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Депутаты районной территориальной группы поддержали предложение сотрудников колледжа об установке мемориальной доски. Окончательное решение примут на очередном заседании горсовета.
К слову, мемориальная доска воину уже есть на школе, в которой он учился.
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