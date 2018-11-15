В Брянске хотят увековечить память героя-интернационалиста Владимира Поселянинова

СЕГОДНЯ 17:58 2018-11-15T17:58:54+03:00

К слову, мемориальная доска воину уже есть на школе, в которой он учился.

Изменить размер текста: A A

В Брянске предложили увековечить память героя-интернационалиста Владимира Поселянина. Мемориальную доску хотят установить на здании строительного колледжа, сообщает пресс-служба брянского горсовета.

Владимир Поселянинов родился в Навлинском районе в 1966 году. После окончания Брянского строительного техникума в 1985 году пошел в армию. Службу проходил в Афганистане. При выполнении боевого задания в сентябре 1986 года подорвался на мине и был тяжело ранен. Через несколько дней умер от полученных ран в госпитале. Владимир Поселянинов посмертно награжден орденом Красной Звезды.

Депутаты районной территориальной группы поддержали предложение сотрудников колледжа об установке мемориальной доски. Окончательное решение примут на очередном заседании горсовета.

К слову, мемориальная доска воину уже есть на школе, в которой он учился.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».