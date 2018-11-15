СЕГОДНЯ 18:25 2018-11-15T18:51:27+03:00

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От властей Брянска потребовали расселить аварийные бараки на улице Советской. Прокуратура подала иск в суд на Брянскую городскую администрацию.

- По домам №73 и №75 уже несколько лет действует инвестиционный контракт, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Но его долгое время не реализуют. Это нарушает права жильцов двух аварийных домов. Проживать в них опасно.

Поэтому прокуратура потребовала от городской мэрии изъять земельные участки под этими домами, а жителям назначить выкупную сумму.

Исковое заявление рассматривают в Советском районом суде.

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