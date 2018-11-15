2018-11-15T15:54:16+03:00
Общество

В Брянске за попытку продажи наркотиков осудили двух граждан Таджикистана

В городе злоумышленники хотели сделать тайники с запрещенными веществами
Мария Дедкова
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Суд приговорил младшего из обвиняемых к девяти годам колонии, старшего - к 8,5 годам.Суд приговорил младшего из обвиняемых к девяти годам колонии, старшего - к 8,5 годам.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
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В Брянске за попытку продажи наркотиков осудили двух граждан Таджикистана 28 и 39 лет.

Как установил суд, весной младший из фигурантов, находясь в Москве, согласился продавать наркотики в Брянске. Злоумышленник предложил подзаработать и своему дяде.

В Брянске они стали подыскивать места, пригодные для оборудования «закладок». Узнав о прибывшей в город партии героина, злоумышленники решили перепрятать ее. Но сделать это иностранцы не успели, их задержали сотрудники регионального УФСБ, рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Суд приговорил младшего из обвиняемых к девяти годам колонии, старшего - к 8,5 годам.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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