СЕГОДНЯ 15:46 2018-11-15T15:54:16+03:00

Суд приговорил младшего из обвиняемых к девяти годам колонии, старшего - к 8,5 годам. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В городе злоумышленники хотели сделать тайники с запрещенными веществами

Изменить размер текста: A A

В Брянске за попытку продажи наркотиков осудили двух граждан Таджикистана 28 и 39 лет.

Как установил суд, весной младший из фигурантов, находясь в Москве, согласился продавать наркотики в Брянске. Злоумышленник предложил подзаработать и своему дяде.

В Брянске они стали подыскивать места, пригодные для оборудования «закладок». Узнав о прибывшей в город партии героина, злоумышленники решили перепрятать ее. Но сделать это иностранцы не успели, их задержали сотрудники регионального УФСБ, рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Суд приговорил младшего из обвиняемых к девяти годам колонии, старшего - к 8,5 годам.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».