2018-11-16T07:04:19+03:00
Происшествия

Житель Карачевского района перевел мошенникам 12 тысяч рублей

Злоумышленники взломали аккаунт его родственницы
Марина АНТОНОВА
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Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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46-летний житель Карачевского района перевел сетевым мошенникам 12 тысяч рублей. Дать денег в долг попросила в соцсетях его родственница. Но оказалось, что ее аккаунт взломали злоумышленники. На самом деле деньги женщине были не нужны.

- В сети родственница попросила несколько тысяч рублей буквально на пару дней до зарплаты, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Потерпевший рассказал, что раньше женщина одалживала небольшие суммы денег и всегда во время возвращала. Мужчина перевел деньги и забыл о произошедшем.

Через несколько дней родственница написала на своей странице, что ее аккаунт взломали, и попросила друзей не переводить деньги. По телефону она подтвердила, что денег не просила и не получала их.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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