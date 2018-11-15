В следующем году новые очистные появятся в Навле, Трубчевске и Почепе

СЕГОДНЯ 15:17 2018-11-15T15:17:56+03:00

Всего в Брянской области новые системы появятся в 18 районах. Фото: Елена РАКОВА

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В следующем году начнется строительство новых очистных в Навле и Почепе, а в Трубчевске пройдет их капитальный ремонт. Работы должны завершить к концу года, сообщает правительство Брянской области.

На эти очистые из областного бюджета выделят 250 миллионов рублей. Первой на очереди будет Навля.

Всего в Брянской области новые системы появятся в 18 районах. На их строительство потратят больше 1,7 миллиарда рублей.

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