В следующем году новые очистные появятся в Навле, Трубчевске и Почепе
Всего в Брянской области новые системы появятся в 18 районах.Фото: Елена РАКОВА
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В следующем году начнется строительство новых очистных в Навле и Почепе, а в Трубчевске пройдет их капитальный ремонт. Работы должны завершить к концу года, сообщает правительство Брянской области.
На эти очистые из областного бюджета выделят 250 миллионов рублей. Первой на очереди будет Навля.
Всего в Брянской области новые системы появятся в 18 районах. На их строительство потратят больше 1,7 миллиарда рублей.
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