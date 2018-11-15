Брянский художественный музей будет сотрудничать с Русским музеем
Брянский художественный музей и Русский музей подписали соглашение о сотрудничестве. Документ представили 15 ноября на культурном форуме в Санкт-Петербурге.
- Благодаря соглашению становится в Брянской области появится проект «Русский музей: виртуальный филиал», - говорят в региональном департаменте культуры. - Станет возможно сотрудничество по сохранению культурного наследия России, популяризации русского искусства и культуры, реализации совместных просветительских проектов и другого.
Напомним, о возможном сотрудничестве стало еще в марте.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».