2018-11-15T14:23:53+03:00
Звезды

Брянский художественный музей будет сотрудничать с Русским музеем

Соглашение подписали 15 ноября в Санкт-Петербурге
Мария Дедкова
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Фото: департамент культуры Брянской областиФото: департамент культуры Брянской области
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Брянский художественный музей и Русский музей подписали соглашение о сотрудничестве. Документ представили 15 ноября на культурном форуме в Санкт-Петербурге.

- Благодаря соглашению становится в Брянской области появится проект «Русский музей: виртуальный филиал», - говорят в региональном департаменте культуры. - Станет возможно сотрудничество по сохранению культурного наследия России, популяризации русского искусства и культуры, реализации совместных просветительских проектов и другого.

Напомним, о возможном сотрудничестве стало еще в марте.

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