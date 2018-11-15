Брянский художественный музей будет сотрудничать с Русским музеем

СЕГОДНЯ 14:23 2018-11-15T14:23:53+03:00

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Брянский художественный музей и Русский музей подписали соглашение о сотрудничестве. Документ представили 15 ноября на культурном форуме в Санкт-Петербурге.

- Благодаря соглашению становится в Брянской области появится проект «Русский музей: виртуальный филиал», - говорят в региональном департаменте культуры. - Станет возможно сотрудничество по сохранению культурного наследия России, популяризации русского искусства и культуры, реализации совместных просветительских проектов и другого.

Напомним, о возможном сотрудничестве стало еще в марте.

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