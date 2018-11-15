45-летнего жителя Белых Берегов подозревают в убийстве знакомого

СЕГОДНЯ 13:45 2018-11-15T13:45:39+03:00

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На 45-летнего жителя поселка Белые Берега завели уголовное дело по статье "Убийство".

Трагедия произошла вечером 14 ноября, рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

У себя дома брянец выпивал с приятелем. Знакомые поссорились, и хозяин ударил своего гостя ножом. От полученного ранения 40-летний мужчина умер на месте.

Предполагаемого преступника задержали. Следователи обратились в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу. То, что горожанин был пьяным во время преступления, могут расценить как обстоятельство, отягчающее ответственность.

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