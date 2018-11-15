2018-11-15T13:37:55+03:00
Общество

Лучшие учителя России проведут открытые уроки в брянских школах

Педагоги приедут на фестиваль «Парад звезд»
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба правительства Брянской области.Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
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Лучшие учителя России с 15 по 17 ноября проведут открытые уроки в брянских школах. В регионе пройдет фестиваль «Парад звезд». Уроки и мастер-классы для брянских педагогов проведут в лицеях №1 и №27, а также в школе №3 в Стародубе и школе №2 в Клетне.

В Брянскую область приедут учитель математики Юлия Калпакина из Карачаево-Черкесии, учитель информатики Игнат Игнатов из московской школы и учитель истории Григорий Назаров из школы города Химки. Три педагога стали лауреатами заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2018 году, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Фестиваль «Парад звезд» торжественно откроется в Брянске 15 ноября в 9.30 в лицее №1. В тот же день после обеда открытые уроки проведут в лицее №27 в Фокинском районе. 16 октября лучшие учителя России отправятся в Стародуб, а 17 ноября – в Клетню. В фестивале будут участвовать около трех тысяч брянских педагогов.

Кстати, лучший брянский учитель Юрий Клюев недавно стал директором городского лицея №1. На всероссийском конкурсе «Учитель года-2018» он вошел в пятерку лучших.

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