2018-11-15T13:29:10+03:00
Общество

В Клетне спасатели вызволили упавшего в колодец мужчину

С переохлаждением пострадавшего отправили в районную больницу
Мария Дедкова
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Фото: слева направо Алексей Гайдуков, Сергей Чуякин и Андрей ЕрмаковФото: слева направо Алексей Гайдуков, Сергей Чуякин и Андрей ЕрмаковФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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В Клетне спасатели вызволили упавшего в колодец 50-летнего мужчину. ЧП произошло 10 ноября около девяти часов вечера на переулке Калинина.

О случившемся спасателям сообщили местные жители. Селянин захотел попить и подошел у колодцу, наклонившись, он не удержался и упал. В колодце глубиной пять метров была вода, упавший мужчина сильно замерз и не мог сам выбраться. На место происшествия выехали работники пожарной охраны Алексей Гайдуков, Сергей Чуякин и Андрей Ермаков.

- Один из спасателей на тросах спустился в колодец и обвязал пострадавшего, - рассказывают подробности спасения в пресс-службе ГУ МЧС по по Брянской области. - Вместе их подняли на поверхность. У 50-летнего мужчины диагностировали переохлаждение. Ему оказали первую помощь, затем передали медикам клетнянской районной больницы.

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