2018-11-15T12:40:21+03:00
Общество

В Брянске временным начальником управления образования стала Ирина Шелкунова

В новую должность она вступила 15 ноября
Мария Дедкова
Поделиться:
Соответствующие распоряжения подписал мэр Александр Макаров.Соответствующие распоряжения подписал мэр Александр Макаров.Фото: Марина АНТОНОВА
Изменить размер текста:

В Брянске исполнять обязанности начальника управления образования будет Ирина Шелкунова. В новую должность она вступила 15 ноября, после ухода с поста Татьяны Геращенковой. Соответствующие распоряжения подписал мэр Александр Макаров, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.

Напомним, Татьяна Геращенкова, возглавлявшая до этого времени городское образование, ушла по собственному желанию.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Брянский художественный музей будет сотрудничать с Русским музеем
45-летнего жителя Белых Берегов подозревают в убийстве знакомого
Лучшие учителя России проведут открытые уроки в брянских школах
В Клетне спасатели вызволили упавшего в колодец мужчину
Жительница Брянска получила 240 часов обязательных работ за поджог могилы
В Навле построят крахмальный завод
На трассе в Унечском районе столкнулись ГАЗель и легковушка: погиб 36-летний мужчина
В Брянской области назначили прокурора по надзору за колониями
В Брянске два пассажира получили ушибы, упав в автобусе
В Брянске отремонтируют 48 километров дорог
В Брянске планируют заменить колесо обозрения
В Брянске начальник управления образования Татьяна Геращенкова ушла в отставку
20-летний житель Сещи украл у знакомого скутер из гаража
В Брянске водитель легковушки протаранил остановку
В Клинцовском районе лже-соцработницы украли у двух пенсионерок 40 тысяч рублей
На Покровской горе в Брянске закончили штукатурить монумент
В Глинищеве открыли новые спортивную и детскую площадки
В Брянске задержали двух молдаван со 115 редкими птицами
Бывшего директора брянского завода будут судить за невыплату налогов