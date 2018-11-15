В Брянске временным начальником управления образования стала Ирина Шелкунова
В новую должность она вступила 15 ноября
Соответствующие распоряжения подписал мэр Александр Макаров.Фото: Марина АНТОНОВА
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В Брянске исполнять обязанности начальника управления образования будет Ирина Шелкунова. В новую должность она вступила 15 ноября, после ухода с поста Татьяны Геращенковой. Соответствующие распоряжения подписал мэр Александр Макаров, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.
Напомним, Татьяна Геращенкова, возглавлявшая до этого времени городское образование, ушла по собственному желанию.
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