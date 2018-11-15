2018-11-15T12:09:35+03:00
Общество

Жительница Брянска получила 240 часов обязательных работ за поджог могилы

Приговор пока не вступил в законную силу
Мария Дедкова
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Девушка пошла на могилку к отцу, по дороге закурила и подожгла зажигалкой ленту на венке.Девушка пошла на могилку к отцу, по дороге закурила и подожгла зажигалкой ленту на венке.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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28-летнюю жительницу Брянска осудили за поджог могилы на кладбище в Бежицком районе.

Как выяснилось в суде, 10 августа девушка пошла на могилку к отцу, по дороге закурила и подожгла зажигалкой ленту на венке, расположенном на другой могиле. Пламя уничтожило фотографию покойного, крест и венки с искусственными цветами.

Виновной назначили наказание - 240 часов обязательных работ, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области. Приговор пока не вступил в законную силу.

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