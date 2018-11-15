2018-11-15T11:41:26+03:00
Общество

В Навле построят крахмальный завод

Также в поселке появится зерновой элеватор
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В поселке Навля построят крахмальный завод. Также в населенном пункте появится зерновой элеватор. Об этом рассказали в администрации Навлинского района.

Возведением новых объектов будет заниматься предприятие, которое обрабатывает большую часть земли в районе. Таким образом, завод и элеватор позволят обрабатывать и хранить сырье.

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