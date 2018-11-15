В Навле построят крахмальный завод
Также в поселке появится зерновой элеватор
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В поселке Навля построят крахмальный завод. Также в населенном пункте появится зерновой элеватор. Об этом рассказали в администрации Навлинского района.
Возведением новых объектов будет заниматься предприятие, которое обрабатывает большую часть земли в районе. Таким образом, завод и элеватор позволят обрабатывать и хранить сырье.
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