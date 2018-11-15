2018-11-15T11:21:59+03:00
Происшествия

На трассе в Унечском районе столкнулись ГАЗель и легковушка: погиб 36-летний мужчина

У пассажира автомобиля "Фольксваген-Поло" тяжелые травмы головы
Мария Дедкова
Поделиться:
Пострадавшего госпитализировали в унечскую районную больницу.Пострадавшего госпитализировали в унечскую районную больницу.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

На трассе в Унечском районе произошло смертельное ДТП. Около половины шестого вечера в среду, 15 ноября, на 101-м километре автодороги «Брянск-Новозыбков» столкнулись ГАЗель и "Фольксваген-поло".

54-летний водитель грузовика не справился с управлением,, выехал на встречную полосу и врезался в "Фольксваген-Поло". В ДТП, как сообщает УГИБДД по Брянской ой области, погиб 36-летний водитель иномарки. 34-летний пассажир легкового автомобиля получил травму головы и сотрясение мозга. Его госпитализировали в унечскую районную больницу.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Брянский художественный музей будет сотрудничать с Русским музеем
45-летнего жителя Белых Берегов подозревают в убийстве знакомого
Лучшие учителя России проведут открытые уроки в брянских школах
В Клетне спасатели вызволили упавшего в колодец мужчину
В Брянске временным начальником управления образования стала Ирина Шелкунова
Жительница Брянска получила 240 часов обязательных работ за поджог могилы
В Навле построят крахмальный завод
В Брянской области назначили прокурора по надзору за колониями
В Брянске два пассажира получили ушибы, упав в автобусе
В Брянске отремонтируют 48 километров дорог
В Брянске планируют заменить колесо обозрения
В Брянске начальник управления образования Татьяна Геращенкова ушла в отставку
20-летний житель Сещи украл у знакомого скутер из гаража
В Брянске водитель легковушки протаранил остановку
В Клинцовском районе лже-соцработницы украли у двух пенсионерок 40 тысяч рублей
На Покровской горе в Брянске закончили штукатурить монумент
В Глинищеве открыли новые спортивную и детскую площадки
В Брянске задержали двух молдаван со 115 редкими птицами
Бывшего директора брянского завода будут судить за невыплату налогов