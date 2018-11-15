На трассе в Унечском районе столкнулись ГАЗель и легковушка: погиб 36-летний мужчина
У пассажира автомобиля "Фольксваген-Поло" тяжелые травмы головы
Пострадавшего госпитализировали в унечскую районную больницу.Фото: Иван МАКЕЕВ
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На трассе в Унечском районе произошло смертельное ДТП. Около половины шестого вечера в среду, 15 ноября, на 101-м километре автодороги «Брянск-Новозыбков» столкнулись ГАЗель и "Фольксваген-поло".
54-летний водитель грузовика не справился с управлением,, выехал на встречную полосу и врезался в "Фольксваген-Поло". В ДТП, как сообщает УГИБДД по Брянской ой области, погиб 36-летний водитель иномарки. 34-летний пассажир легкового автомобиля получил травму головы и сотрясение мозга. Его госпитализировали в унечскую районную больницу.
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