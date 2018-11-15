2018-11-15T10:51:43+03:00
Общество

В Брянской области назначили прокурора по надзору за колониями

Им стал Дмитрий Краус
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской областиФото: пресс-служба прокуратуры Брянской области
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В Брянской области появился новый прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Им стал Дмитрий Краус. Приказ о назначении подписал генеральный прокурор России.

Дмитрий Олегович родился в 1980 году в городе Иваново, рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. В 2002 году окончил Брянский государственный университет. После окончания университета работал помощником прокурора Жуковского района, прокурором отдела по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Брянской области, заместителем прокурора Жуковского района Брянской области, прокурором Сельцо.

Классный чин – старший советник юстиции.

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