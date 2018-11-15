В Брянской области назначили прокурора по надзору за колониями

СЕГОДНЯ 10:51 2018-11-15T10:51:43+03:00

Им стал Дмитрий Краус

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В Брянской области появился новый прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Им стал Дмитрий Краус. Приказ о назначении подписал генеральный прокурор России.

Дмитрий Олегович родился в 1980 году в городе Иваново, рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. В 2002 году окончил Брянский государственный университет. После окончания университета работал помощником прокурора Жуковского района, прокурором отдела по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Брянской области, заместителем прокурора Жуковского района Брянской области, прокурором Сельцо.

Классный чин – старший советник юстиции.

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