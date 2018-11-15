В Брянске два пассажира получили ушибы, упав в автобусе
По факту ДТП полиция проводит проверку
Водитель автобуса резко затормозил, и пассажиры упали.Фото: Сергей ГАПОН
Изменить размер текста:
В Брянске два человека получили травмы во время падения в автобусе №25. Об этом в городскую Госавтоинспекцию сообщили медики, к которым за помощью обратились 66-летний мужчина и женщина 47 лет.
Во время проверки выяснилось, около 10.30 в среду, 14 ноября, на Станке Димитрова водитель автобуса №25 резко затормозил. В это время в салоне упали два пассажира, сообщает ОГИБДД по городу Брянску.
По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, устанавливая причины и обстоятельства случившегося.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».