В Брянске два пассажира получили ушибы, упав в автобусе

СЕГОДНЯ 10:15 2018-11-15T10:15:26+03:00

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В Брянске два человека получили травмы во время падения в автобусе №25. Об этом в городскую Госавтоинспекцию сообщили медики, к которым за помощью обратились 66-летний мужчина и женщина 47 лет.

Во время проверки выяснилось, около 10.30 в среду, 14 ноября, на Станке Димитрова водитель автобуса №25 резко затормозил. В это время в салоне упали два пассажира, сообщает ОГИБДД по городу Брянску.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, устанавливая причины и обстоятельства случившегося.

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