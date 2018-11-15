В Брянске отремонтируют 48 километров дорог

СЕГОДНЯ 09:56 2018-11-15T09:56:06+03:00

Улицы отремонтируют за деньги, которые Брянску выделят по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Фото: Евгения ГУСЕВА

Из городского бюджета на это выделят 53 миллиона рублей

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В Брянске планируют отремонтировать 48 километров дорог. Об этом говорили на заседании одной из депутатских групп, сообщает пресс-служба горсовета.

Улицы отремонтируют за деньги, которые Брянску выделят по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Доля городского бюджета в проекте составит 53 миллиона рублей.

Как отметил председатель комитета по ЖКХ Брянской городской администрации Игорь Гинькин, продолжится строительство Первомайского моста и расширение Городищенской горки. А, например, в Бежицком районе обновят асфальт на улицах Сахарова, Делегатской, Литейной и Ново-Советской.

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