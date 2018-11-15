2018-11-15T09:56:06+03:00
Общество

В Брянске отремонтируют 48 километров дорог

Из городского бюджета на это выделят 53 миллиона рублей
Мария Дедкова
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Улицы отремонтируют за деньги, которые Брянску выделят по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги».Улицы отремонтируют за деньги, которые Брянску выделят по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги».Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Брянске планируют отремонтировать 48 километров дорог. Об этом говорили на заседании одной из депутатских групп, сообщает пресс-служба горсовета.

Улицы отремонтируют за деньги, которые Брянску выделят по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Доля городского бюджета в проекте составит 53 миллиона рублей.

Как отметил председатель комитета по ЖКХ Брянской городской администрации Игорь Гинькин, продолжится строительство Первомайского моста и расширение Городищенской горки. А, например, в Бежицком районе обновят асфальт на улицах Сахарова, Делегатской, Литейной и Ново-Советской.

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