2018-11-15T09:40:49+03:00
Общество

В Брянске планируют заменить колесо обозрения

Со сроками установки пока не определились
Мария Дедкова
Поделиться:
Фото: vk.com, Александр ХлиманковФото: vk.com, Александр Хлиманков
Изменить размер текста:

В Брянске на Кургане Бессмертия хотят установить новое колесо обозрения. О планах на реализацию этого проекта рассказал в соцсетях глава города Александр Хлиманков.

Новое колесо высотой в 50 метров хотят установить в том же месте. Здесь будут закрытые отапливаемые и кондиционируемые кабины, предусмотрена кабина для маломобильных групп.

По словам Александра Хлиманкова, он пообщался с производителем аттракциона. В этом году компания поставила похожие сооружения в Москве, Воронеже, Ярославле, Якутске, Новокузнецке, Нальчике. Производитель гарантирует абсолютную безопасность.

Поставить новое колесо обозрения быстро не получится. Производство 130-тонной конструкции займет полгода. А установка и проверка – еще два месяца.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянске начальник управления образования Татьяна Геращенкова ушла в отставку
20-летний житель Сещи украл у знакомого скутер из гаража
В Брянске водитель легковушки протаранил остановку
В Клинцовском районе лже-соцработницы украли у двух пенсионерок 40 тысяч рублей
На Покровской горе в Брянске закончили штукатурить монумент
В Глинищеве открыли новые спортивную и детскую площадки
На таможенном посту в Брянске задержали молдован с 115 птицами
Бывшего директора брянского завода будут судить за невыплату налогов
В Брянске работникам культуры на 12 процентов увеличат зарплату
Бывшего зампредседателя Брянской облдумы Юрия Гапеенко оставили под стражей до 4 января
Бюджет Брянска будет бездефицитным
Мусорные баки в Володарском районе Брянска убрали по предписанию ГИБДД
Предложения бежицких депутатов
Брянская школьница стала второй на всероссийском фестивале ГТО в "Артеке"
В Брянске за ночь сняли колеса с двух машин
Жители Новозыбкова поделились видео первого снега
В Брянске белорус с пистолетом напал на 19-летнего парня
В Брянскую область приедет ретро-поезд на паровой тяге
На брянской границе задержали жительниц Украины с поддельными паспортами
Белорусские депутаты побывали на совместном предприятии в Брянске
В Брянске пройдет театральный конкурс "Открытый занавес"
В Новозыбкове выбрали лучшего директора школы
В следующем году в Брянской области капитально отремонтируют 260 многоквартирных домов
Через границу в Брянской области пытались незаконно провезти палеонтологическую коллекцию
С нового года аналоговое ТВ останется только в Брянске
В Брянске концерт создателя "Квартета И" Александра Демидова переносят на 25 января
В Севске экскаватор толкнул припаркованный внедорожник на женщину
Жительницу Брянска осудили за то, что она прописала гражданина Азербайджана