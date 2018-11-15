В Брянске планируют заменить колесо обозрения

СЕГОДНЯ 09:37 2018-11-15T09:40:49+03:00

Со сроками установки пока не определились

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В Брянске на Кургане Бессмертия хотят установить новое колесо обозрения. О планах на реализацию этого проекта рассказал в соцсетях глава города Александр Хлиманков.

Новое колесо высотой в 50 метров хотят установить в том же месте. Здесь будут закрытые отапливаемые и кондиционируемые кабины, предусмотрена кабина для маломобильных групп.

По словам Александра Хлиманкова, он пообщался с производителем аттракциона. В этом году компания поставила похожие сооружения в Москве, Воронеже, Ярославле, Якутске, Новокузнецке, Нальчике. Производитель гарантирует абсолютную безопасность.

Поставить новое колесо обозрения быстро не получится. Производство 130-тонной конструкции займет полгода. А установка и проверка – еще два месяца.

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