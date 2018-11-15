2018-11-15T09:24:45+03:00
Общество

В Брянске начальник управления образования Татьяна Геращенкова ушла в отставку

Она написала заявление об уходе по собственному желанию
Мария Дедкова
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Татьяна Владимировна занимала пост с января прошлого года.Татьяна Владимировна занимала пост с января прошлого года.Фото: Марина АНТОНОВА
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В Брянске начальник управления образования Татьяна Геращенкова покинула свою должность. Как рассказали корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске" в пресс-службе городской администрации, руководительница написала заявление по собственному желанию 14 ноября. Исполнять обязанности начальника управления будет один из заместителей Татьяны Геращенковой.

Напомним, Татьяна Владимировна занимала пост с января прошлого года. У нее два высших образования: в 1995 году она окончила БГУ имени Ивана Петровского, а в 2013-м – Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ. Татьяна Геращенкова - почетный работник общего образования России, награждена медалью «За вклад в развитие города Брянска» и Почетной грамотой Министерства образования и науки.

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