2018-11-14T18:34:04+03:00
Общество

На таможенном посту в Брянске задержали молдован с 115 птицами

Некоторые пернатые оказались краснокнижными [фото]
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба Брянской таможниФото: пресс-служба Брянской таможни
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В Брянске таможенники задержали молдован с птицами. 135 пернатых везли в багаже поездов «Москва -Кишинев».

95 птиц пытался вывезти на родину гражданин Молдавии. В багаже у иностранца нашли щура, снегиря- урагуса, а также белую лазоревку, которая занесена в Красную книгу России.

В другом случае его соотечественник пытался вывезти из России 20 щеглов.

- У мужчин не оказалось товаросопроводительных и ветеринарных документов, - говорят в пресс-службе Брянской таможни. - За нарушение правил перевозки их привлекут к административной ответственности. Сейчас о пернатых бережно заботятся сотрудники Володарского таможенного поста. Судьбу птиц решат в ближайшее время.

Фото: пресс-служба Брянской таможни

Фото: пресс-служба Брянской таможни

Фото: пресс-служба Брянской таможни

Фото: пресс-служба Брянской таможни

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