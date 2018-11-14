Бывшего директора брянского завода будут судить за невыплату налогов
По версии следствия, руководитель проводил операции, минуя нужные расчетные счета
По версии следствия, гендиректор скрыл от взыскания больше 2,7 миллиона рублей.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Брянске будут судить бывшего директора ОАО «Литий». Руководителя обвинили в том, что он скрыл налоги.
- В 2015-м и 2016-м организация переводила деньги кредиторам, минуя расчетные счета, с которых списывали задолженность по налогам, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Используя такую схему, гендиректор скрыл от взыскания больше 2,7 миллиона рублей.
Уголовное дело бывшего руководителя предприятия вскоре рассмотрят в суде.
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