2018-11-14T18:15:12+03:00
Общество

Бывшего директора брянского завода будут судить за невыплату налогов

По версии следствия, руководитель проводил операции, минуя нужные расчетные счета
Мария Дедкова
Поделиться:
По версии следствия, гендиректор скрыл от взыскания больше 2,7 миллиона рублей.По версии следствия, гендиректор скрыл от взыскания больше 2,7 миллиона рублей.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Брянске будут судить бывшего директора ОАО «Литий». Руководителя обвинили в том, что он скрыл налоги.

- В 2015-м и 2016-м организация переводила деньги кредиторам, минуя расчетные счета, с которых списывали задолженность по налогам, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Используя такую схему, гендиректор скрыл от взыскания больше 2,7 миллиона рублей.

Уголовное дело бывшего руководителя предприятия вскоре рассмотрят в суде.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Покровской горе в Брянске закончили штукатурить монумент
В Глинищеве открыли новые спортивную и детскую площадки
На таможенном посту в Брянске задержали молдован с 115 птицами
В Брянске работникам культуры на 12 процентов увеличат зарплату
Бывшего зампредседателя Брянской облдумы Юрия Гапеенко оставили под стражей до 4 января
Бюджет Брянска будет бездефицитным
Мусорные баки в Володарском районе Брянска убрали по предписанию ГИБДД
Предложения бежицких депутатов
Брянская школьница стала второй на всероссийском фестивале ГТО в "Артеке"
В Брянске за ночь сняли колеса с двух машин
Жители Новозыбкова поделились видео первого снега
В Брянске белорус с пистолетом напал на 19-летнего парня
В Брянскую область приедет ретро-поезд на паровой тяге
На брянской границе задержали жительниц Украины с поддельными паспортами
Белорусские депутаты побывали на совместном предприятии в Брянске
В Брянске пройдет театральный конкурс "Открытый занавес"
В Новозыбкове выбрали лучшего директора школы
В следующем году в Брянской области капитально отремонтируют 260 многоквартирных домов
Через границу в Брянской области пытались незаконно провезти палеонтологическую коллекцию
С нового года аналоговое ТВ останется только в Брянске
В Брянске концерт создателя "Квартета И" Александра Демидова переносят на 25 января
В Севске экскаватор толкнул припаркованный внедорожник на женщину
Жительницу Брянска осудили за то, что она прописала гражданина Азербайджана