Бывшего директора брянского завода будут судить за невыплату налогов

СЕГОДНЯ 18:15 2018-11-14T18:15:12+03:00

По версии следствия, гендиректор скрыл от взыскания больше 2,7 миллиона рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА

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В Брянске будут судить бывшего директора ОАО «Литий». Руководителя обвинили в том, что он скрыл налоги.

- В 2015-м и 2016-м организация переводила деньги кредиторам, минуя расчетные счета, с которых списывали задолженность по налогам, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Используя такую схему, гендиректор скрыл от взыскания больше 2,7 миллиона рублей.

Уголовное дело бывшего руководителя предприятия вскоре рассмотрят в суде.

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