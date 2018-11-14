В Брянске работникам культуры на 12 процентов увеличат зарплату
В Брянске зарплата работников культуры в следующем году вырастет на 12 процентов. Об этом на заседании Бежицкой депутатской группы заявил начальник управления культуры горадминистрации Владимир Севченков.
Также, как рассказал чиновник, в 2019-м из бюджета планируют выделить пять миллионов рублей на покупку книг для городских библиотек, еще два миллиона - на подписку периодических изданий. Заложили в бюджете средства на комплектование архива современными стеллажами, сообщает пресс-служба Брянского горсовета.
К слову, зарплаты повысят и педагогам дополнительного образования. Выделят деньги на прохождение учителями медосмотров, на дооснащение медицинских кабинетов в школах, организацию профильных смен в загородных лагерях для одаренных детей.
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