В Брянске работникам культуры на 12 процентов увеличат зарплату

СЕГОДНЯ 17:59 2018-11-14T18:04:35+03:00

Деньги на увеличение зарплат уже заложены в городском бюджете. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Больше будут получать и педагоги дополнительного образования

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В Брянске зарплата работников культуры в следующем году вырастет на 12 процентов. Об этом на заседании Бежицкой депутатской группы заявил начальник управления культуры горадминистрации Владимир Севченков.

Также, как рассказал чиновник, в 2019-м из бюджета планируют выделить пять миллионов рублей на покупку книг для городских библиотек, еще два миллиона - на подписку периодических изданий. Заложили в бюджете средства на комплектование архива современными стеллажами, сообщает пресс-служба Брянского горсовета.

К слову, зарплаты повысят и педагогам дополнительного образования. Выделят деньги на прохождение учителями медосмотров, на дооснащение медицинских кабинетов в школах, организацию профильных смен в загородных лагерях для одаренных детей.

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