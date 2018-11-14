Бывшего зампредседателя Брянской облдумы Юрия Гапеенко оставили под стражей до 4 января
Такое решение принял суд
Фото: пресс-служба Брянской областной Думы
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Брянский областной суд оставил Юрия Гапеенко под стражей до 4 января. Постановление вступило в законную силу, сообщает пресс-служба суда.
Напомним, бывшего заместителя председателя Брянской областной Думы задержали по подозрению в получении взятки 6 июля. В этот же день по решению суда Юрия Гапеенко арестовали. В СИЗО он находится уже больше четырех месяцев.
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