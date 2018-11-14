СЕГОДНЯ 17:15 2018-11-14T17:15:21+03:00

Об этом говорили депутаты

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Ожидается, что бюджет Брянска будет бездефицитным. Об этом говорили на заседании одной из депутатских групп, сообщает пресс-служба брянского горсовета.

- В этом году удалось полностью ликвидировать кредиторскую задолженность по отраслям, - начальник финансового управления Брянской городской администрации Галина Баранова. - Больше 40 миллионов бюджетных рублей сэкономлено за счет сокращения кредитных и долговых обязательств. Это позволяет формировать бюджет без дефицита.

Большая часть средств пойдет на софинансирование строительства детских садов, ремонт дорог, выплаты зарплат бюджетникам и другие сферы.

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