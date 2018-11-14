Предложения бежицких депутатов

СЕГОДНЯ 16:47 2018-11-14T16:47:07+03:00

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В ноябре, в преддверии обсуждения проекта городского бюджета на следующий год, депутаты традиционно знакомятся с основными его параметрами, выступают с предложениями по формированию главного финансового документа.

- Формирование бюджета Брянска на 2019 год и последующий плановый период - это вопрос, от которого напрямую зависит жизнь нашего города и Бежицкого района. Для изучения проекта бюджета в депутатскую группу поступила информация от всех главных распорядителей бюджетных средств и начальника финуправления Галины Алексеевны Барановой. На основании представленных документов мы уже можем сделать вывод, как планирует жить каждая отрасль, - сказала председатель Бежицкой районной территориальной группы Наталья Моисеева.

Начальник финансового управления Брянской городской администрации Галина Баранова, выступая на заседании депутатской группы, отметила, что каждой отрасли доведены предельные параметры бюджета, получены протоколы разногласий, учтены пожелания руководителей управлений и комитетов городской администрации. Сейчас формирование бюджета продолжается.

- Значительная часть бюджетных средств пойдет на софинансирование строительства важных для города социальных объектов. В этом году планируется ввести в эксплуатацию два полностью укомплектованных инвентарем детских сада. 9 строек в отрасли дошкольного образования запланированы на следующий год. Доля нашего участия даст возможность получить большие суммы из областного и федерального бюджетов на реализацию таких проектов, - рассказала депутатам Галина Баранова. Она отметила, что в этом году удалось полностью ликвидировать кредиторскую задолженность по отраслям. Более 40 миллионов бюджетных рублей сэкономлено за счет сокращения кредитных и долговых обязательств. Это позволяет формировать бюджет без дефицита.

Бюджет формируется на основе 11 муниципальных программ. Комитет ЖКХ Брянской городской администрации курирует реализацию программ «Жилищное хозяйство», «Коммунальное хозяйство», «Формирование современной городской среды», «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске»:

- В следующем году, участвуя в федеральной программе в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», планируется отремонтировать в Брянске 48 километров дорог. Доля городского бюджета в этом проекте - более 53 миллионов рублей. В Бежицком районе будут обновлены улицы Сахарова, Делегатская, Литейная (от Литейного моста до пересечения с улицей им. 50-й армии), Ново-Советская (от Литейной до Почтовой), Вокзальная. Продолжатся строительство Первомайского моста, работы по расширению автодороги на Городищенской горке, - рассказал о самых крупных проектах, которые будут реализованы в районе в следующем году, председатель комитета по ЖКХ Брянской городской администрации Игорь Гинькин.

Депутат Валентин Тарасов обратился к руководителю комитета с пожеланием обратить особое внимание на освещенность пешеходных переходов, устройство возле них искусственных неровностей, ограждений у тротуаров. Проблема сейчас решена на многих некогда проблемных участках, но вопрос необходимо снять полностью.

В следующем году по программе «Развитие градостроительства на территории муниципального образования город Брянск» управление по строительству и развитию территорий разработает проект планировки 135 гектаров в бежицком поселке Антоновка. Там участки земли будут предоставляться бесплатно многодетным семьям. Об этом доложил депутатам и.о. начальника управления Максим Коньшаков.

Начальник управления культуры Брянской городской администрации Владимир Севченков отчитался, что в следующем году запланирован рост зарплаты работникам культуры в среднем на 12%. Рекордная сумма - 5 миллионов рублей выделяется на пополнение книжного фонда городских библиотек, около 2 миллионов — на подписку периодических изданий. Заложены средства на комплектование городского архива современными стеллажами. Приоритетной задачей на следующий год руководитель управления считает ремонт Первомайского парка в Бежицком районе и завершение работ в парке имени Александра Пушкина.

В отрасли образования тоже ожидается повышение зарплат. В первую очередь оно коснется сотрудников учреждений дополнительного образования. Заложены средства на прохождение учителями медосмотров, на дооснащение медицинских кабинетов в школах, организацию профильных смен в загородных лагерях для одарённых детей, необходимый текущий и капитальный ремонты и другие важные статьи. Традиционно на образование выделяются самые большие средства из городского бюджета. В этом году сумма превысит 1,6 миллиарда рублей.

Депутаты акцентировали внимание балансодержателей на необходимость создания программ по ремонту школьных бассейнов, спортивных площадок и кровель образовательных учреждений. Вопрос будет прорабатываться при формировании главного финансового документа города.

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