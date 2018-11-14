2018-11-14T19:58:22+03:00
Общество

На Покровской горе в Брянске закончили штукатурить монумент

Рабочие продолжают облицовывать гранит
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрацииФото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске продолжается ремонт Покровской горы. Рабочие закончили штукатурить стеллу со скульптурами военного, рабочего и революционера. Теперь монумент будут красить.

Также строители продолжают укладывать гранит на подпорные стенки, заменять плитку.

По контракту на Покровской горе должны появиться новые фонари у самой стелы и вдоль центральной аллеи. В подпорных стенках будут сделаны ниши-скамейки, на территории установят лавочки и урны, говорят в пресс-службе Брянской городской администрации.

Напомним, на ремонт Покровской горы выделили около 15 миллионов рублей. Все работы здесь должны завершить до 1 декабря.

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