На Покровской горе в Брянске закончили штукатурить монумент
В Брянске продолжается ремонт Покровской горы. Рабочие закончили штукатурить стеллу со скульптурами военного, рабочего и революционера. Теперь монумент будут красить.
Также строители продолжают укладывать гранит на подпорные стенки, заменять плитку.
По контракту на Покровской горе должны появиться новые фонари у самой стелы и вдоль центральной аллеи. В подпорных стенках будут сделаны ниши-скамейки, на территории установят лавочки и урны, говорят в пресс-службе Брянской городской администрации.
Напомним, на ремонт Покровской горы выделили около 15 миллионов рублей. Все работы здесь должны завершить до 1 декабря.
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