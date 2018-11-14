Брянская школьница стала второй на всероссийском фестивале ГТО в "Артеке"
Брянская школьница Светлана Селезнева заняла второе место на IV Летнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Закрытие соревнований прошло в начале ноября в детском центре «Артек» в Крыму.
В состязаниях участвовали 654 юных физкультурников из 83 регионов России, сообщают на официальном сайте ГТО.
Школьники соревновались в беге на 60 метров и полутора километрах, стрельбе из пневматической винтовки, подтягивании, метании мяча, прыжках в длину с места, поднимания туловища из положения лежа на спине, плавании, наклоне вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье.
Светлана Селезнева из Дятькова выступала в 4-ой возрастной категории среди девушек 14-15 лет. Она уступила Ренате Чайниковой из Чувашии. Третье место в этой подгруппе заняла также представительница Чувашии - Дарья Мишанина.
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