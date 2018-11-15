В Клинцовском районе лже-соцработницы украли у двух пенсионерок 40 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 08:37 2018-11-15T08:37:00+03:00

Девушка призналась в совершенных преступлениях и полностью возместила причиненный ущерб. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Под суд пойдет только одна из них

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В Клинцовском районе полицейские задержали подозреваемую в двух кражах. По версии следствия, 19-летняя девушка вместе с подругой прикинулись соцработницами и "навестили" двух пенсионерок.

Первая кража произошла в селе Бутовск. В дом 79-летней местной жительницы зашли две женщины, представившиеся социальными работниками. Незнакомки сбили с толку старушку информацией и о разнообразных льготах. Чтобы воспользоваться ими, злоумышленницы предложили оплатить мизерную пошлину. Когда пенсионерка отвлеклась, одна из соцработниц стащила 32 тысячи рублей.

Похожая история произошла с 83-летней жительницей деревни Веприн. Из кошелька пенсионерки пропали восемь тысяч рублей, рассказали в пресс-службе УМВД по Брянской области.

По подозрению в краже задержали 19-летнюю жительницу Дятьковского района. Девушка призналась в совершенных преступлениях и полностью возместила причиненный ущерб.

Знакомая злоумышленницы проходит по уголовному делу как свидетельница.

За кражу девушке грозит до шести лет колонии.

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