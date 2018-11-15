В Клинцовском районе лже-соцработницы украли у двух пенсионерок 40 тысяч рублей
В Клинцовском районе полицейские задержали подозреваемую в двух кражах. По версии следствия, 19-летняя девушка вместе с подругой прикинулись соцработницами и "навестили" двух пенсионерок.
Первая кража произошла в селе Бутовск. В дом 79-летней местной жительницы зашли две женщины, представившиеся социальными работниками. Незнакомки сбили с толку старушку информацией и о разнообразных льготах. Чтобы воспользоваться ими, злоумышленницы предложили оплатить мизерную пошлину. Когда пенсионерка отвлеклась, одна из соцработниц стащила 32 тысячи рублей.
Похожая история произошла с 83-летней жительницей деревни Веприн. Из кошелька пенсионерки пропали восемь тысяч рублей, рассказали в пресс-службе УМВД по Брянской области.
По подозрению в краже задержали 19-летнюю жительницу Дятьковского района. Девушка призналась в совершенных преступлениях и полностью возместила причиненный ущерб.
Знакомая злоумышленницы проходит по уголовному делу как свидетельница.
За кражу девушке грозит до шести лет колонии.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».