В Брянске за ночь сняли колеса с двух машин

СЕГОДНЯ 15:51 2018-11-14T15:52:02+03:00

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В Брянске за прошедшую ночь, 14 ноября, сняли по четыре колеса сразу с двух машин. Одна была припаркована в пятом микрорайоне, вторая – на улице Флотской. Фотографиями поделились пользователи в социальных сетях. На снимках видно, что легковушка и внедорожник стоят на кирпичах.

В комментариях брянцы предположили, что население стало жить беднее. И в город возвратились ситуации из 90-х и 2000-х годов.

Фото: vk.com, "Типичный Брянск".

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