2018-11-15T09:03:35+03:00
Общество

20-летний житель Сещи украл у знакомого скутер из гаража

Теперь молодому человеку грозит до пяти лет колонии
Мария Дедкова
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20-летнего жителя дубровского села Сеща подозревают в краже скутера из гаража. Злоумышленник вытащил транспорт через проломленную крышу.

О пропаже скутера в полицию сообщил 64-летний житель Брянска. Выяснилось, что вор не только вытащил двухколесный транспорт, но и сломал крышу.

В этот же день полицейские задержали подозреваемого - 20-летнего жителя Сещи.

- Злоумышленник признался, что похитил скутер неделю назад и даже не успел на нем прокатиться, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Транспорт он хранил в гараже знакомого.

Теперь за кражу молодому человеку грозит до пяти лет колонии.

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